В Азербайджане акт амнистии охватил более 12 тысяч человек

Согласно решению Милли Меджлиса от 19 декабря 2025 года об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета", с 22 декабря 2025 года по 26 января 2026 года амнистия была применена к 12 336 лицам в рамках Пенитенциарной и Пробационной служб, а также Следственного управления министерства юстиции.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в министерстве юстиции Азербайджана.

Сообщается, что из числа амнистированных 4 977 человек были освобождены от наказаний, связанных с лишением свободы на определенный срок, а 6 613 - от наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, наказание в виде лишения свободы для 734 осужденных было сокращено на 6 месяцев. 12 человек были освобождены от уголовной ответственности (в рамках следственной юрисдикции органов юстиции). Также отмечается, что из их числа 13 человек были освобождены в связи с достижением 60-летнего возраста на день вступления решения в силу.

"Из числа лиц, к которым была применена амнистия, 1 021 совершил преступления, не представляющие серьезной общественной угрозы, 10 502 - менее тяжкие преступления, 813 - тяжкие преступления. Из числа амнистированных 11 761 - мужчины (из них 17 - несовершеннолетние), 575 - женщины. Исполнение акта амнистии продолжается", - говорится в сообщении министерства.