"Ливерпуль" столкнулся с серьезными потерями перед матчем с "Карабахом"

В составе команды "Ливерпуль", которая встретится с "Карабахом" в Лиге чемпионов УЕФА, имеются серьезные потери.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, представитель Мерсисайда, у которого в этом сезоне дела складываются не лучшим образом, столкнулся с кадровыми проблемами.

Команда Арне Слота, проигравшая "Борнмуту" в 23-м туре английской Премьер-лиги, потеряла еще одного игрока: защитник Джо Гомес получил травму и был заменен на 34-й минуте. Кроме него, матч с "Карабахом", как ожидается, пропустят защитники Ибраима Конате, Конор Брэдли, а также нападающие Александер Исак и Федерико Кьеза.

Брэдли покинул поле в начале этого месяца в матче с "Арсеналом". Правый защитник из-за травмы колена не сможет сыграть до конца сезона. Исак, приобретенный за огромные деньги, сломал ногу после того, как забил первый гол в победном для "Ливерпуля" матче против "Тоттенхэма" (2:1) перед Рождеством.

Отметим, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится 29 января в 00:00 (в ночь с 28 на 29 января) на стадионе "Энфилд Роуд".