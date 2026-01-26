ЕК начала расследование в отношении соцсети Х из-за ИИ Grok

Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота с искусственным интеллектом Grok, интегрированного в соцсеть Х Илона Маска. Об этом говорится в заявлении комиссии, опубликованном на ее сайте.

ЕК начала новое официальное расследование в отношении X в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Параллельно комиссия расширила текущее расследование, начатое в декабре 2023 года, касающееся соблюдения компанией X своих обязательств по управлению рисками в сфере рекомендательных систем.

В ходе нового расследования будет оценено, надлежащим ли образом компания оценила и снизила риски, связанные с внедрением функциональных возможностей Grok в X на территории ЕС. Это включает риски, "связанные с распространением незаконного контента, такого как обработанные изображения сексуального характера, в том числе контент, который может представлять собой материалы, связанные с сексуальным насилием над детьми".

Начало официального разбирательства наделяет ЕК полномочиями для принятия дальнейших мер по обеспечению соблюдения требований, также она уполномочена принимать любые обязательства, взятые на себя X для устранения нарушений.

Кроме того, это лишает координаторов цифровых услуг или любой другой компетентный орган государств-членов ЕС их полномочий по надзору и обеспечению соблюдения Закона о цифровых услугах в отношении предполагаемых нарушений.

В начале января регуляторы Малайзии, Франции и Индии призвали X принять дополнительные меры после жалоб пользователей на генерацию непристойных и оскорбительных изображений. Вслед за этим Индонезия и Малайзия ограничили доступ к Grok, британский регулятор начал расследование в отношении соцсети, а в США запретили генерацию эротических дипфейков людей без их согласия.