В Гяндже старые ковры превратили в яркие произведения искусства

В Гяндже в рамках художественного проекта Arts Council Azerbaijan "Вторая жизнь" (İkinci Həyat) состоялись творческий воркшоп и выставка, превратившие городское пространство в открытую арт-площадку. Художники из Баку и Гянджи в живом формате создавали яркие художественные произведения на традиционных азербайджанских коврах, утративших своё первоначальное состояние и не подлежащих восстановлению, сообщили Day.Az организаторы.

В рамках проекта старинные ковры обретают новое художественное звучание благодаря смелому соединению традиционных мотивов и современных художественных техник. "Вторая жизнь" наглядно демонстрирует, как культурное наследие может быть переосмыслено языком современного искусства, сохраняя свою идентичность и одновременно обретая новое содержание.

Воркшоп прошёл в формате live show: зрители не просто наблюдали за созданием работ, но и напрямую общались с художниками, задавали вопросы, делились впечатлениями и становились частью живого творческого диалога.

На открытии проекта руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов особо подчеркнул активную роль женщин-художниц, работающих в регионах, и их важный вклад в развитие современного художественного процесса в Азербайджане. По его словам, одной из ключевых целей проекта "Вторая жизнь" является расширение международного культурного сотрудничества, а также выстраивание диалога между современным искусством и традиционными формами художественного наследия. Авторами проекта являются Сона Гулиева и Дадаш Мамедов.

Проект реализован Arts Council Azerbaijan совместно с Black Mountains College при поддержке British Council, НПО "Səyahət", Ganja Mall и Dünya Məktəbi.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.