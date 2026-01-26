26 января находящаяся с официальным визитом в Королевстве Бахрейн председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова выступила на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В своем выступлении председатель парламента отметила, что на 14-й пленарной сессии, состоявшейся в Баку в феврале 2024 года, Милли Меджлис Азербайджанской Республики принял на себя председательство в АПА. В период председательства Азербайджан прилагал активные усилия по углублению сотрудничества и диалога в рамках Ассамблеи, что является показателем важности, придаваемой Азербайджаном АПА как значимой межпарламентской платформе. Сахиба Гафарова подчеркнула, что в год празднования 20-летия со дня основания АПА Ассамблея уже превратилась в важный многосторонний институт конструктивного диалога и солидарности.

Информируя о проделанной за последние два года работе, спикер парламента отметила, что в период председательства Азербайджана состав организации расширился. Так, на 15-й пленарной сессии, состоявшейся в Баку в прошлом году, Консультативный совет Омана стал полноправным членом АПА, а Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь получил статус наблюдателя. Кроме того, было увеличено число международных организаций со статусом наблюдателя в АПА, в том числе такой статус был предоставлен Ассоциации генеральных секретарей арабских парламентов.

Сахиба Гафарова отметила, что в период председательства Азербайджана особое внимание уделялось вопросам институционального развития: были возобновлены заседания Бюро, которые стали проводиться в рамках заседаний Постоянных комитетов. Это, в свою очередь, позволило более оперативно рассматривать и обсуждать вопросы повестки Ассамблеи. Также было подчеркнуто, что большое внимание уделялось созданию новых механизмов, усиливающих деятельность Ассамблеи, в том числе по инициативе Азербайджана было предложено создание Комиссии по делам женщин. Кроме того, в период председательства был достигнут консенсус по решению о формировании бюджета АПА, что имеет важное значение для расширения возможностей Ассамблеи.

Сообщалось, что была проведена масштабная работа по совершенствованию координационных механизмов АПА. В период председательства Азербайджана в рамках Межпарламентского союза были проведены четыре координационных заседания организации, которые оказались эффективными с точки зрения укрепления сотрудничества и координации по международным вопросам, представляющим общий интерес.

Председатель Милли Меджлиса подчеркнула, что в период председательства Азербайджана особое внимание уделялось повышению роли АПА в парламентской дипломатии и укреплению ее международного авторитета. Она отметила, что развитие сотрудничества между АПА и другими межпарламентскими организациями является эффективным инструментом для достижения этой цели. В частности, были налажены продуктивные связи между АПА и Парламентской сетью Движения неприсоединения, председательство в которой в настоящее время осуществляет Азербайджан, и делегация АПА регулярно участвует в работе этой сети.

Спикер парламента отметила, что на фоне существующих в мире вызовов и конфликтов продвижение межкультурного и межцивилизационного диалога является не выбором, а необходимостью. Достижение глобального мира и благополучия, прежде всего, зависит от построения доверия и взаимопонимания между народами. В этом смысле Азиатский регион, обладающий богатым наследием, имеет огромный потенциал. Многообразие региона должно восприниматься не как линия раздела, а как ценность, которая сближает страны и делает диалог более содержательным.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан является верным сторонником межкультурного диалога и вносит постоянный вклад в этот процесс, принимая такие авторитетные мероприятия, как Форум Альянса цивилизаций ООН, Глобальный Бакинский форум и Саммит мировых религиозных лидеров. Было отмечено, что Всемирный форум межкультурного диалога, проводимый в рамках инициированного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Бакинского процесса", признан ООН в качестве основной глобальной платформы для межкультурного и межрелигиозного диалога. В рамках 6-го Форума, состоявшегося в мае 2024 года, организованная Милли Меджлисом Межпарламентская конференция придала этому диалогу "парламентское измерение".

Председатель парламента напомнила, что в своем выступлении на Шестой всемирной конференции спикеров парламентов, организованной Межпарламентским союзом в июле 2025 года, она призвала включить межкультурный диалог в будущую повестку и деятельность этой организации. Она отметила, что усилия АПА в этом направлении заслуживают высокой оценки.

Коснувшись вопроса борьбы с изменением климата, занимающего приоритетное место в повестке АПА, С.Гафарова заявила, что Азербайджан, успешно принявший COP29 в 2024 году, сумел выстроить мосты между различными сторонами и добиться глобальной солидарности. Была выражена уверенность, что братская Турция, которая примет COP31 на высоком уровне, сыграет важную роль в достижении глобальных климатических целей.

В своем выступлении Сахиба Гафарова также подчеркнула значимость еще одного важного события, которое регион примет в 2026 году, - 13-й сессии Всемирного форума городов, которая пройдет в Баку в мае текущего года. Она отметила, что устойчивое градостроительство тесно связано с глобальной повесткой развития, и пригласила все страны-члены АПА принять активное участие в этом Форуме.

Председательство в АПА официально было передано Совету представителей Королевства Бахрейн.