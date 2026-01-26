В Баку стартовал азербайджано-израильский бизнес-форум

В Баку начал работу азербайджано-израильский бизнес-форум.

Как сообщает в понедельник Day.Az, мероприятие проходит при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева.

 

Новость обновляется