https://news.day.az/economy/1811999.html В Баку стартовал азербайджано-израильский бизнес-форум - ФОТО В Баку начал работу азербайджано-израильский бизнес-форум. Как сообщает в понедельник Day.Az, мероприятие проходит при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева.
В Баку стартовал азербайджано-израильский бизнес-форум - ФОТО
В Баку начал работу азербайджано-израильский бизнес-форум.
Как сообщает в понедельник Day.Az, мероприятие проходит при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара и исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре