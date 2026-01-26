Суд в Армении продлил на месяц арест главы Арагацотнской епархии

Суд в Армении продлил на месяц арест главы Арагацотноской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Мкртича Прошяна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом стало известно 26 января в ходе заседания суда.

Мкртичу также отменили все ограничения, в частности на свидания с близкими. Отмечается, что ранее прокуратура страны предлагала продлить арест священнослужителю на три месяца.

Напомним, что Мкртич обвиняется по статье о препятствовании осуществлению избирательного права с использованием служебного положения.

Отметим, что в октябре прошлого года стало известно, что число задержанных священнослужителей Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви достигло восьми. Следственный комитет страны сообщил, что действия проводятся в рамках уголовного дела по статье о воспрепятствовании проведению собрания или принуждении к участию в нем.