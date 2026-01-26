Состоялся литературно-художественный вечер, посвященный памяти народного поэта Залимхана Ягуба

В Оперной студии Бакинской музыкальной академии по инициативе компании Nadir Events состоялся литературно-художественный вечер, посвященный памяти видного представителя современной азербайджанской литературы, народного поэта Залимхана Ягуба (1950-2016), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

На открытии заслуженный работник культуры Муса Набиоглу отметил, что творчество Залимхана Ягуба занимает особое место в национальной литературе благодаря глубокому философскому содержанию, опоре на народную поэтическую традицию и тесной связи с ашугским искусством. Автор многочисленных поэтических сборников, поэм и публицистических произведений, Залимхан Ягуб снискал искреннюю народную любовь. Многие его стихи были положены на музыку и стали популярными песнями. Поэт также активно участвовал в общественно-культурной жизни страны, внося значительный вклад в сохранение и развитие национальных духовных ценностей.

На вечере выступили народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Эльнур Зейналов и солистка Гюллю Мурадова, исполнив мугамные произведения и песни, написанные на стихи поэта.

Также в исполнении Ариза Гусейнова, Габиля Абдыева, Али Зейналабдинова, Халила Гарачопа, Адалята Делидаглы и Чингиза Мехдипура прозвучали ашугские напевы.

Особую атмосферу вечеру придали поэтические произведения Залимхана Ягуба в виртуальном авторском исполнении, а также звучание старинных мелодий на сазе, являющихся неотъемлемой частью его творчества.

Поэтический вечер, с большим воодушевлением и теплом принятый зрителями, стал очередным проявлением искреннего уважения и народной любви к выдающемуся мастеру поэзии Азербайджана.

