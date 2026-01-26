В 2025 году Азербайджан посетили около 60 тысяч туристов из Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Cаар на совместной пресс-конференции в Баку с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

Он выразил уверенность, что в 2026 году этот показатель продолжит расти.

Израильский министр также напомнил, что в Азербайджане проживает большая еврейская община, которая чувствует себя комфортно и является неотъемлемой частью азербайджанского общества.

"Азербайджан и Израиль на протяжении многих лет последовательно развивают сотрудничество, прежде всего в экономической сфере, что способствует укреплению двусторонних связей и росту туристического потока", - отметил Г. Саар.