Еще 25 семьям, переселившимся в Ходжалинский район, вручены ключи от домов

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории 26 января в села Бадрара и Сейидбейли Ходжалинского района прибыла очередные группы переселенцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поприветствовал бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родину, поздравил их с этим знаменательным событием и пожелал им благополучной жизни.

Затем жителям были вручены ключи от домов.

Отметим, что на этом этапе в село Бадара переселены 15 семей - 66 человек, а в село Сеидбейли - 10 семей, 34 человека.

Переселившиеся в села Бадара и Сеидбейли ранее временно проживали в разных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Ранее мы сообщали, что в села Бадара и Сейидбейли Ходжалинского района возвращается очередная группа переселенцев.