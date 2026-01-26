50-процентная льгота на оплату электроэнергии может быть предоставлена этим гражданам

В Азербайджане вновь актуализировался вопрос применения льгот по лимитам потребления электроэнергии для населенных пунктов и зданий, не имеющих газоснабжения.

Так возможны ли льготы по лимитам и тарифам на электроэнергию для граждан, проживающих в негазифицированных населенных пунктах и зданиях?

Как передает Day.Az, комментируя тему для konkret.az, экономист Натиг Джафарли отметил, что во многих странах такой подход уже существует, и в Азербайджане он также применялся ранее.

"Раньше в домах без газа электроэнергия продавалась гражданам со скидкой 50 процентов. Возобновление такого механизма возможно и является логичным подходом. В последнее время в Азербайджане звучат мнения о газификации. В частности, говорится, что в обеспечении газом высотных зданий могут быть определенные ограничения. Эти ограничения могут быть связаны с вопросами безопасности. В таком случае в качестве альтернативы должны быть созданы более выгодные условия по электроэнергии".

По его словам, в подобных случаях необходимо не только отменить лимиты, но и сделать тарифы на электроэнергию более низкими:

"Если газоснабжение будет ограничено по соображениям безопасности, расходы на электроэнергию для жителей таких домов не должны превышать разумных пределов. В этом случае применение льготных тарифов со стороны государства является неизбежным".

По мнению эксперта, в рамках социально ориентированного подхода вынесение на обсуждение специальных льгот по электроэнергии для негазифицированных населенных пунктов может стать реальным и обоснованным шагом.