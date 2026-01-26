Сцена является его стихией - юбилей под светом рампы Адалята Абдулсамеда

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялся торжественный вечер, посвященный 60-летнему юбилею известного актера Адалята Абдулсамеда - артиста, чье имя связано с историей современного азербайджанского театра и кино, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Праздничное мероприятие собрало известных деятелей культуры и искусства, коллег, друзей и поклонников творчества юбиляра. С теплой поздравительной речью выступила директор театра Наида Исмаилзаде, рассказав о жизненном и творческом пути актера, подчеркнув его весомый вклад в развитие национального театрального искусства и кинематографа.

Адалят Абдулсамед (Абдулсамедов) родился 17 января 1966 года. Окончил факультет "Театр и кино" Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и с 1989 года работает в Азербайджанском государственном театре молодежи. С 2009 года он является актером Государственного театра юного зрителя, а с 1993 года состоит в Союзе театральных деятелей Азербайджана. За более три десятка творческой карьеры воплотил десятки незабываемых образов в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов, а также в кино, сериалах и на телевидении.

Слова признательности и уважения в адрес юбиляра прозвучали и от заместителя председателя Союза театральных деятелей, народного артиста Ильхама Намига Кямала, народного артиста Гурбана Исмайлова, заслуженного артиста Эльнура Гусейнова, актрисы Земфиры Абдульсамедовой (супруги юбиляра), а также близкого друга актера Руслана Шейдаева. Выступающие делились воспоминаниями, отмечали профессионализм, преданность сцене и особую харизму юбиляра.

Кульминацией вечера стало вручение Адаляту Абдульсамеду почетной медали Союза театральных деятелей Teatr fədaisi, ставшей признанием его многолетнего служения искусству.

Завершился юбилейный вечер показом спектакля "Увядшие цветы! по произведению Джафара Джаббарлы в постановке Сабины Мамедзаде. В этой постановке Адалят Абдулсамед блистательно воплотил образ Абдула, еще раз доказав, что сцена по-прежнему остается его стихией.

