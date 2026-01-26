Азербайджан и Израиль нацелены углубить стратегическое партнерство

Азербайджан и Израиль намерены вывести стратегическое партнерство на новый уровень.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ходе бизнес-форума Азербайджан-Израиль в Баку.

"Мы стремимся увеличить взаимные инвестиции и развивать контакты между людьми. Уверен, что у нас это получится", - сказал он.

По словам министра, Израиль и Азербайджан являются оплотами стабильности в своих регионах и обладают развитыми экономиками.

Г.Саар отметил, что в 2025 году объем торговли между странами увеличился примерно на 50%, превысив 360 миллионов долларов США.

"Уверен, что в следующем году и в последующие годы эти показатели будут еще выше, однако и этот рост является значительным", - сказал глава МИД.

По его словам, Азербайджан занимает важное региональное положение и обладает ключевым географическим расположением.