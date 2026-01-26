https://news.day.az/officialchronicle/1812047.html Внесены изменения в Устав Академии Государственного таможенного комитета Азербайджана - Указ В Устав Академии Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики внесены изменения. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, студентам, завершившим обучение по образовательным программам бакалавриата или магистратуры в Академии Государственного таможенного комитета и прошедшим итоговую государственную аттестацию, наряду с дипломом будет вручаться также нагрудный знак.
