Президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд законов

В Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, а также в законы Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и "О государственной службе" внесены изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий закон подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, в случае призыва государственного служащего на срочную действительную военную или альтернативную службу и прекращения в связи с этим государственной службы ему будет выплачено пособие в размере трехкратного среднемесячного должностного оклада.

За исключением случаев упразднения государственного органа, лица, проходившие службу в соответствующем государственном органе до призыва на срочную действительную военную службу, при обращении с заявлением о занятии прежней должности не позднее чем через 60 календарных дней после увольнения с военной службы будут назначены в этом органе на прежнюю, либо аналогичную должность.

Период прохождения срочной действительной военной службы государственными служащими, которые непосредственно перед призывом занимали должность на государственной службе и сразу после увольнения в запас были вновь назначены на должность на государственной службе, будет учитываться при исчислении их стажа государственной службы.

В случае смерти государственного служащего, либо при признании его судом без вести пропавшим или объявлении умершим и прекращении в связи с этим государственной службы его наследникам будет выплачено пособие в размере четырехкратного среднемесячного о должностного оклада.

В случае прекращения государственной службы государственного служащего по собственному желанию в связи с достижением пенсионного возраста в соответствии с законом "О трудовых пенсиях", либо в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе, независимо от назначения иного вида пенсии, ему по его выбору будет выплачено единовременное пособие в размере шестикратного среднемесячного должностного оклада за последние 24 месяца государственной службы, либо за любые последовательно идущие 60 месяцев. С указанной суммы не будут удерживаться налоги, обязательные взносы государственного социального страхования и другие обязательные платежи.