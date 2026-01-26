Визит Президента Ильхама Алиева в Давос вновь продемонстрировал важную роль Азербайджана в глобальной повестке

Ежегодное заседание Всемирного экономического форума, прошедшее в Давосе в январе 2026 года, стало для Азербайджана не просто очередной международной платформой, но и важным этапом с точки зрения демонстрации линии внешней политики, сформированной страной в последние годы. Визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Давос запомнился рядом важных посланий как в политическом, так и в экономическом и геополитическом контексте. В рамках этого визита встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом, подписание "Устава Совета мира", выступление на панельном заседании "Определение экономической идентичности Евразии", а также интервью телеканалу "Euronews" наглядно продемонстрировали позицию Азербайджана в новых глобальных реалиях. Этот визит еще раз показал важную роль Азербайджана в глобальной повестке.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Всемирный экономический форум на протяжении многих лет считается одной из основных площадок обсуждений глобальной политической и экономической элиты. Высказанные здесь идеи, подписанные документы и проведенные встречи оказывают прямое влияние не только на имидж государств, но и на будущие геополитические и геоэкономические процессы. Давосская встреча 2026 года прошла в период, когда международная система вступает в фазу трансформации. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев в интервью "Euronews", международные отношения сегодня вступают в новую эру, в которой ситуацией управляет не верховенство закона, а верховенство силы. На фоне этих реалий Азербайджан открыто заявляет, что строит свою стратегию на основе национальных интересов, суверенитета и региональной стабильности. Обсуждения в Давосе стали демонстрацией практических результатов этого подхода", - отметил он.

По словам политолога, одним из ключевых политических событий в рамках визита стало подписание в Давосе "Устава Совета мира". Целью этого органа, созданного под председательством Президента США, является урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в мире в целом, а также институционализация мирных процессов. Приглашение Азербайджана в качестве государства-учредителя свидетельствует о том, что страна уже играет активную роль не только в региональных, но и в глобальных мирных инициативах.

"Одним из самых примечательных моментов визита в Давос стала встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием азербайджано-американских отношений в различных сферах, а также особо отметили роль Дональда Трампа в договоренностях, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в августе прошлого года в Вашингтоне. Эта встреча фактически выявила две важные политические линии. Во-первых, отношения между Азербайджаном и США вступают в новый стратегический этап. Как отметил Президент Ильхам Алиев, Азербайджан обсуждает с США хартию стратегического партнерства. Во-вторых, США уже выступают одним из ключевых глобальных акторов в армяно-азербайджанском мирном процессе. В этом контексте особо был подчеркнут проект TRIPP", - сказал он.

А.Гараев отметил, что во всех выступлениях и интервью Президента Ильхама Алиева в Давосе центральной темой стал мир между Азербайджаном и Арменией. Это уже не просто дипломатическая риторика, а процесс, сопровождающийся конкретными экономическими и политическими реалиями.

"На панельном заседании "Определение экономической идентичности Евразии" Президент Ильхам Алиев заявил, что сегодня выгоды мира проявляются в зарождении сотрудничества. Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, доставка импортируемого зерна в Армению через территорию Азербайджана - все это конкретные показатели данного процесса. Одним из показательных моментов стали заявления президента Армении Ваагна Хачатуряна. Он отметил, что люди в Армении уже заправляют свои автомобили азербайджанским бензином: "Раньше по этому вопросу демонстрировалась враждебная позиция. Но это - новые реалии". Мирный процесс между двумя странами проявляется не только в политических документах, но и на уровне повседневной жизни", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что одной из ключевых тем дискуссий в Давосе стала будущая роль Евразии. В этом контексте Президент Ильхам Алиев представил географическое положение Азербайджана как стратегическое преимущество. Новые транспортные коридоры от Каспия через Турцию в Европу, в особенности проект TRIPP, превращают регион в один из ключевых узлов глобальной торговой системы.

"Азербайджан уже снял все ограничения, связанные с перевозкой грузов из Казахстана и России в Армению. Такая картина отражает ключевую особенность нового этапа внешней политики Азербайджана: страна позиционирует себя как глобальный центр связности. В интервью "Euronews" Президент Ильхам Алиев уделил особое внимание и вопросам энергетики. Он отметил, что Азербайджан уже экспортирует природный газ в 16 стран, из которых 10 являются членами Европейского союза. По географическому охвату поставок трубопроводного газа Азербайджан занимает первое место в мире. Этот факт свидетельствует о превращении Азербайджана в одного из ключевых игроков в обеспечении энергетической безопасности Европы. То, что Армения уже импортирует энергетические ресурсы из Азербайджана, указывает на формирование в регионе новой модели экономической взаимозависимости, стабильности, основанной на взаимных экономических интересах. Сказанное Президентом Ильхамом Алиевым касательно Европейского парламента - "Мы перестали реагировать" - также привлекло внимание. Страна позиционирует себя не как сторона, постоянно находящаяся в обороне, а как актор, проводящий независимую политику и не реагирующий эмоционально на внешнюю критику. По словам главы государства, предвзятая позиция Европейского парламента по отношению к Азербайджану создается особыми лоббистскими группами, специальными силами, которые не могут смириться с независимой политикой Азербайджана. Подобная позиция Европейского парламента выглядит абсурдной, так как Армения в свою очередь ценит отношения с Азербайджаном", - отметил он.

А.Гараев подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева в Давос показал: Азербайджан уже не является субъектом региональных конфликтов, а выступает как актор, продвигающий мир, формирующий экономические и транспортные связи и оказывающий влияние на глобальную повестку.

"Нормализация отношений с Арменией, углубление стратегического партнерства с США и формирование новых коридоров в Евразии свидетельствуют о том, что в ближайшие годы Азербайджан станет одним из ключевых политических и экономических центров региона. С этой точки зрения визит в Давос стал практическим подтверждением нового статуса Азербайджана в международной системе - модели государства, выступающего как инициатор мира и связующее звено", - добавил политолог.