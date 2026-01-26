Азербайджан и Бахрейн укрепляют сотрудничество в сфере права

Делегация во главе с генеральным прокурором Кямраном Алиевым по приглашению генпрокурора Бахрейна Али бин Фадхеля Аль-Буайнаи находилась с рабочим визитом в городе Манама 24-26 января.

Об этом сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что на встрече, состоявшейся в Государственной прокуратуре Бахрейна, генеральный прокурор Кямран Алиев выразил благодарность за приглашение и подчеркнул, что Королевство Бахрейн является дружественной страной для Азербайджана и на протяжении многих лет на различных международных платформах последовательно поддерживает политические инициативы нашей страны, а также ее территориальную целостность. В последние годы взаимные связи между двумя странами еще более укрепились благодаря политической воле и усилиям глав государств. В свою очередь Али бин Фадхель Аль-Буайнаи, выразив удовлетворение развитием межведомственных партнерских отношений, отметил свои рабочие визиты в нашу страну.

В ходе встречи было отмечено подписание в октябре 2024 года Меморандума о взаимопонимании между прокуратурами двух стран. Обсуждены вопросы практического сотрудничества в борьбе с различными формами преступности, сотрудничество в сферах экстрадиции и взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также перспективы расширения правового и институционального сотрудничества в двустороннем формате и в рамках международных платформ, организация взаимных учебных визитов и обмен опытом.

Затем делегация подробно ознакомилась с деятельностью Государственной прокуратуры Бахрейна. Была представлена информация об опыте ведомства в сфере защиты прав семьи и детей, применения прокурорского надзора за исполнением наказаний, роли прокуратуры в защите государственных интересов по гражданским делам, а также социальной реабилитации осужденных.

Затем состоялась встреча делегации с председателем Кассационного суда Королевства Бахрейн и вице-президентом Высшего судебного совета шейхом Халидом Али Аль Халифой.

В ходе встречи была подчеркнута важность выстраивания интенсивных и продуктивных связей сотрудничества между правовыми системами двух стран, обсуждены возможности обмена опытом и взаимной правовой поддержки.

В рамках визита также состоялась двусторонняя встреча делегации с министром юстиции, по делам ислама и вакфов Королевства Бахрейн Навафом Мохамедом Аль Маавдой.

На встрече было выражено удовлетворение уровнем взаимодействия между странами в различных сферах, в том числе между правоохранительными органами, а также проведен обмен мнениями по расширению правовой базы сотрудничества между ведомствами.

Кроме того, в рамках визита делегация посетила культурно-исторические памятники Королевства Бахрейн и ближе ознакомилась с культурой страны.

Визит делегации завершился.