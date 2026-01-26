В Азербайджане будут штрафовать на 500 манатов за эти призывы в соцсетях

Определены штрафы за открытые призывы к занятию проституцией или за заключение сделок, связанных с занятием проституцией, если такие действия совершаются с использованием онлайн-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей либо демонстрируются массово.

Как сообщает Day.Az, это отражено в изменении, внесенном в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно новой статье 524.2 Кодекса об административных правонарушениях, за открытые призывы к занятию проституцией с использованием интернет-информационных ресурсов или информационно-телекоммуникационных сетей, а также за совершение сделок, связанных с занятием проституцией, путем их публичной демонстрации, предусматривается штраф в размере 500 манатов.