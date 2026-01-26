https://news.day.az/economy/1812062.html Увеличено число заместителей министра сельского хозяйства Азербайджана - Указ В "Положение о министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики № 226 от 20 апреля 2005 года, внесены поправки. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Увеличено число заместителей министра сельского хозяйства Азербайджана - Указ
В "Положение о министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики № 226 от 20 апреля 2005 года, внесены поправки.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, число заместителей министра сельского хозяйства увеличено с трех до четырех.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре