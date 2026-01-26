Увеличено число заместителей министра сельского хозяйства Азербайджана

В "Положение о министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики № 226 от 20 апреля 2005 года, внесены поправки.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, число заместителей министра сельского хозяйства увеличено с трех до четырех.