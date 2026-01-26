Армения пригласит азербайджанскую делегацию на COP17

Армения готова принять азербайджанскую делегацию на COP17, официальное приглашение будет направлено в ближайшее время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян.

По его словам, уведомления о проведении 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии уже направлены всем 196 государствам-участникам, а официальные приглашения будут разосланы в ближайшее время.

Отмечается, что COP17 пройдет в Армении с 18 по 30 октября текущего года.