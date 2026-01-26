https://news.day.az/world/1812077.html Армения пригласит азербайджанскую делегацию на COP17 Армения готова принять азербайджанскую делегацию на COP17, официальное приглашение будет направлено в ближайшее время. Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян.
Армения пригласит азербайджанскую делегацию на COP17
Армения готова принять азербайджанскую делегацию на COP17, официальное приглашение будет направлено в ближайшее время.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян.
По его словам, уведомления о проведении 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии уже направлены всем 196 государствам-участникам, а официальные приглашения будут разосланы в ближайшее время.
Отмечается, что COP17 пройдет в Армении с 18 по 30 октября текущего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре