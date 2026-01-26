"Пугающий" паровой смерч в Техасе

На озерах Техаса были зафиксированы редкие погодные явления, получившие в соцсетях название паровой смерч, пишет The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Видео с паровыми вихрями опубликовала Национальная служба погоды США в Форт-Уэрте. На кадрах видно, как над озером Льюисвилл - примерно в 20 километрах к северу от международного аэропорта Даллас-Форт-Уэрт - в воздух поднимаются вращающиеся столбы пара, визуально напоминающие торнадо.

Метеорологи сообщили, что получили несколько сообщений о подобных явлениях над водоемами Северного и Центрального Техаса и подчеркнули, что они не представляют опасности для населения.

По данным службы погоды, такие вихри образуются, когда очень холодный арктический воздух проходит над относительно теплой поверхностью воды. В результате возникает интенсивное испарение, а при подходящих условиях влажности и нестабильности у поверхности пар может закручиваться и подниматься вверх.

"Хотя они выглядят впечатляюще и пугающе, эти вихри безвредны", - отметили специалисты.

Явление известно также под названиями "паровые дьяволы" или "паровые вихри". Они могут достигать высоты более 450 метров, но обычно существуют всего несколько минут. Их часто путают с водяными смерчами, однако это разные метеорологические процессы.