Возможности зимнего туризма Азербайджана представлены в Германии

Бюро по туризму Азербайджана (БТА) в период с 22 по 25 января было представлено на чемпионате мира по прыжкам с трамплина Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), прошедших в немецком городе Оберстдорф.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве по туризму, в бренд-зоне БТА посетителям, наблюдавшим за соревнованиями, была предоставлена подробная информация о культурном наследии Азербайджана, его уникальных туристических возможностях и потенциале в сфере зимних видов спорта.

Вместе с тем, проводилась работа по продвижению и информированию с целью позиционирования страны как привлекательного направления зимнего туризма для иностранных туристов.

В рамках сотрудничества с FIS одной из основных целей является продвижение Азербайджана как площадки проведения профессиональных соревнований мирового уровня по зимним видам спорта, а также обеспечение масштабной маркетинговой и имиджевой кампании туристического бренда и продуктов нашей страны на международной арене.

Отметим, что Азербайджан выступает "Глобальным партнером по дестинации" Международной федерации лыжного спорта и сноуборда на таких глобальных соревнованиях, как этапы Кубка мира и чемпионаты мира, организуемые FIS.