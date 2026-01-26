Азербайджанская футболистка перешла в турецкий клуб

Член женской сборной Азербайджана по футболу Джошгуна Алиева продолжит свою карьеру в Турции.

Об этом сообщили Day.Az в АФФА.

Сообщается, что она перешла в клуб "Газиантеп".