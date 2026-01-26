https://news.day.az/sport/1812035.html Азербайджанская футболистка перешла в турецкий клуб Член женской сборной Азербайджана по футболу Джошгуна Алиева продолжит свою карьеру в Турции. Об этом сообщили Day.Az в АФФА.
Азербайджанская футболистка перешла в турецкий клуб
Член женской сборной Азербайджана по футболу Джошгуна Алиева продолжит свою карьеру в Турции.
Об этом сообщили Day.Az в АФФА.
Сообщается, что она перешла в клуб "Газиантеп".
