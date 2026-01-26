Азербайджан и ОАЭ обсудили развитие парламентского сотрудничества

Обсуждено развитие связей между парламентами Азербайджана и ОАЭ.

Обсуждения состоялись в рамках рабочего визита в Королевство Бахрейн председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой, в ходе которой спикер встретилась с заместителем председателя Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов Тариком Хумайдом Аль Тайером, сообщили Day.Az в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В ходе встречи было отмечено успешное развитие отношений между двумя странами, которые под руководством лидеров государств были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства по всем направлениям, при этом особо была подчеркнута деятельность парламентов и их вклад в этот процесс.

Было сообщено, что спикер Сахиба Гафарова отметила важность взаимных официальных визитов, а также развития связей в соответствии с подписанным между парламентами Меморандумом о взаимопонимании. В ходе беседы было выражено удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

На встрече Сахиба Гафарова поблагодарила делегацию парламента ОАЭ за поддержку, оказанную в период двухлетнего председательства Милли Меджлиса в АПА, подчеркнув, что АПА является общей и эффективной платформой для расширения межпарламентских связей. В беседе также особо было отмечено успешное председательство Милли Меджлиса в АПА.

В ходе встречи была выражена уверенность в том, что межпарламентское сотрудничество и впредь будет успешно продолжаться на основе принципов взаимного доверия и партнерства.