В Азербайджане стартует новый этап цифровизации управления госфинансами

В Азербайджане начинается новый этап цифровизации управления государственными финансами. Указом Президента Ильхама Алиева от 26 января 2026 года утверждено Положение информационной системы "Цифровые государственные финансы" (ЦГФИС).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов, документ определяет правовые, организационные и технологические основы работы системы, направленной на более эффективное, прозрачное и гибкое управление государственными финансами, а также на расширение применения цифровых технологий в финансовых процессах.

Новая информационная система предусматривает создание единого цифрового пространства для планирования, исполнения, контроля и анализа государственных финансов. Владельцем и оператором ЦГФИС является министерство финансов Азербайджанской Республики. Система включает 13 ключевых подсистем, обеспечивающих цифровое управление в разных направлениях: "Управление бюджетными данными"; "Государственный финансовый контроль"; "Финансирование государственных программ и инвестиционных расходов"; "Управление государственным долгом и финансовыми обязательствами"; "Цифровой мониторинг государственных предприятий"; "e-освобождение"; "e-договор"; "e-бухгалтерия";"e-сборы"; "e-поступления"; "Электронные обязательные отчётные формы"; "Цифровое управление казначейством"; "Централизованная автоматизированная доска административных штрафов".

Согласно документу, ЦГФИС формируется как полностью интегрированная единая экосистема, обеспечивающая управление доходами и расходами государственного и сводного бюджетов, контроль целевого и эффективного расходования государственных средств, мониторинг государственного долга и финансовых обязательств, оценку и финансирование государственных инвестиционных проектов, кассовое исполнение бюджета и централизованное управление государственными средствами, бухгалтерский учет, а также электронные сборы, административные штрафы, электронные договоры и другие ключевые направления. Система позволит собирать и анализировать финансовые данные в режиме реального времени.

Новая система будет доступна государственным органам, юридическим и физическим лицам через электронные кабинеты, повышая точность и надёжность финансовых данных и расширяя аналитические возможности для принятия решений.

Для реализации указа министерству финансов и министерству цифрового развития и транспорта поручено принять меры по формированию системы, обеспечению её безопасности, интеграции с государственными информационными системами и её совершенствованию.

Информационная система "Цифровые государственные финансы" станет важным инструментом повышения прозрачности и эффективности управления государственными финансами и дальнейшего внедрения принципов цифрового правительства.