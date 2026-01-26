В Британии обеспокоены зависимостью от США в сфере обороны

Внешняя политика президента США Дональда Трампа вызывает у Великобритании беспокойство из-за ее зависимости от американских военных спутников. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В статье говорится, что угрозы Трампа западным союзникам, включая претензии на Гренландию, усиливают обеспокоенность в британских правительственных кругах по поводу зависимости Лондона от Вашингтона в вопросах обороны. Речь в том числе идет о многомиллиардном контракте между странами на создание военных спутников нового поколения.

FT отмечает, что это может стать ключевой точкой напряженности. В Лондоне растет число вопросов о целесообразности предоставления программы Skynet 6 американской оборонной компании Lockheed Martin в то время, "когда администрация США становится все более непредсказуемой".