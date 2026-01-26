Машина или квартира

При выборе между покупкой автомобиля и внесением первоначального взноса за квартиру в Азербайджане необходимо рассматривать вопрос не только с точки зрения личного комфорта, но и через призму финансовой целесообразности и долгосрочных экономических последствий. Эти два варианта по своей сути служат разным целям, и при сравнении в цифрах разница между ними становится особенно очевидной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, если обратиться к рынку недвижимости, можно увидеть, что в последние годы в Азербайджане, особенно в Баку, цены на жилье демонстрируют устойчивый рост. Согласно статистическим данным, стоимость квартир увеличивается в среднем на 10-14 процентов в год, а за последние пять лет общий рост составил около 40-45 процентов. В настоящее время цены за один квадратный метр в новостройках Баку составляют примерно 2200-4100 AZN в центральных районах и 1100-2600 AZN в более отдаленных зонах. Это означает, что, к примеру, рыночная стоимость квартиры площадью 90-100 квадратных метров начинается минимум от 200 000 AZN и может быть значительно выше в зависимости от местоположения.

Внесение первоначального взноса за жилье не только решает жилищный вопрос, но и выступает в качестве инвестиционного инструмента. Дополнительным преимуществом является возможность сдачи квартиры в аренду. В настоящее время в центральных и приближенных к центру районах Баку средняя арендная плата составляет 800-1500 AZN в месяц, что эквивалентно примерно 7-9 процентам годового пассивного дохода. Эти средства могут частично компенсировать ипотечные платежи и в долгосрочной перспективе снизить реальную себестоимость жилья. Кроме того, со временем квартира растет в цене, обеспечивая владельцу прирост капитала.

Рынок автомобилей, в свою очередь, функционирует по совершенно иной экономической логике. Автомобиль является потребительским активом и начинает терять в стоимости сразу после покупки. Например, в Азербайджане цены на новые автомобили, в зависимости от модели, начинаются примерно с 35 000-40 000 AZN и доходят до 80 000-90 000 AZN для более дорогих вариантов. На вторичном рынке автомобили могут стоить от 3 000 до 20 000 AZN, что делает их более доступными. Однако как новые, так и подержанные машины в среднем теряют 20-40 процентов своей стоимости в течение первых 3-5 лет.

Помимо первоначальных затрат, покупка автомобиля влечет за собой постоянные финансовые обязательства. Расходы на топливо, страхование, техническое обслуживание, ремонт, запчасти и иногда штрафы создают регулярную нагрузку на семейный бюджет. В случае автокредитов и лизинга процентные выплаты еще больше увеличивают реальную стоимость автомобиля. Самое важное заключается в том, что автомобиль не приносит никакого пассивного дохода и при последующей продаже почти всегда реализуется с убытком.

При сравнении в цифрах разница между квартирой и автомобилем становится еще более наглядной. Если жилье обладает потенциалом роста стоимости на 10-14 процентов в год и может приносить 7-9 процентов арендного дохода, то автомобиль ежегодно дешевеет и требует дополнительных расходов. За пять лет квартира может обеспечить владельцу как рост цены, так и доход от аренды, тогда как автомобиль за тот же период теряет значительную часть своей первоначальной стоимости и дает лишь удобство пользования.

В итоге, если целью является долгосрочная финансовая эффективность, сохранение и приумножение капитала, то внесение первоначального взноса за жилье в Азербайджане является более рациональным и экономически выгодным решением. Автомобиль же в первую очередь служит для удовлетворения повседневных потребностей и личного комфорта, однако рассматривать его как инвестиционный инструмент с финансовой точки зрения некорректно. Поэтому при принятии решения необходимо учитывать не только личные предпочтения, но и реальную экономическую картину, отраженную в цифрах.