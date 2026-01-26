https://news.day.az/world/1812111.html Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук. Эпицентр подземных толчков находился в 364 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 23,3 километра.
Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр подземных толчков находился в 364 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 23,3 километра.
Сообщений о том, что землетрясение ощущалось на суше, не поступало.
