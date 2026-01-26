Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр подземных толчков находился в 364 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 23,3 километра.

Сообщений о том, что землетрясение ощущалось на суше, не поступало.