SOCAR и Всемирный банк рассмотрели перспективы партнерства

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с директором Всемирного банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, на встрече было выражено удовлетворение долгосрочным сотрудничеством, сформировавшимся между SOCAR и Всемирным банком, отмечена стратегическая значимость совместно реализуемых проектов, в том числе Южного газового коридора, с точки зрения энергетической безопасности Европы. Также подчеркивалось, что SOCAR является одним из активных участников инициативы Всемирного банка "Сведение рутинного сжигания попутного газа к нулю к 2030 году".

В ходе беседы была представлена информация о проектах, реализуемых SOCAR в соответствии с глобальной стратегией расширения компании, целях декарбонизации, а также проводимой работе по цифровизации предприятий. В этом контексте было отмечено, что завод SOCAR Carbamide принят в члены Сети "Глобальный маяк" Всемирного экономического форума.

На встрече стороны рассмотрели перспективы сотрудничества и обменялись мнениями по вопросам справедливого энергетического перехода, экономически эффективных энергоресурсов, "зеленых" энергокоридоров и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.