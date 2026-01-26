https://news.day.az/society/1812118.html В двух районах Баку временно приостановят подачу газа Завтра с 10:00 временно будет приостановлено газоснабжение в отдельных районах Насиминского и Наримановского районов города Баку. Как передает Day.Az, об этом проинформировало Производственное объединение "Азеригаз".
Завтра с 10:00 временно будет приостановлено газоснабжение в отдельных районах Насиминского и Наримановского районов города Баку.
Как передает Day.Az, об этом проинформировало Производственное объединение "Азеригаз".
Так, в связи с установкой счетчика на пересечении проспектов Азадлыг и З.Буньядова, а также в связи с устранением утечки на газопроводе по улице Р.Мамедова, в указанных зонах временно подача газа будет приостановлена.
