Прошло три года со дня теракта в посольстве Азербайджана в Иране

Прошло три года со дня террористического акта в посольстве Азербайджана в Иране.

Как сообщает Day.Az, 27 января 2023 года около 08:30 по бакинскому времени на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран было совершено нападение.

Нападавший, вооруженный автоматом "Калашников", прорвался через пост охраны и убил начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова.

Два сотрудника охраны - Васиф Такиев и Махир Иманов - получили ранения, пытаясь предотвратить атаку.

Орхан Аскеров был похоронен на Второй Аллее Шехидов. 3 февраля 2023 года указом Президента Азербайджана он посмертно награжден медалью "За Родину".

Васиф Такиев получил орден "Рашадат" I степени, а Махир Иманов - медаль "За Родину".

Напавший на посольство Ясин Гусейнов был задержан.

После инцидента посольство Азербайджана в Тегеране приостановило работу. Сотрудники и их семьи были эвакуированы в Баку 29 января 2023 года - всего вернулись 53 человека.

В результате переговоров между Азербайджаном и Ираном с 15 июля 2024 года посольство возобновило работу по новому адресу, и посол с персоналом вернулись в Иран.

Суд над Ясином Гусейновым длился два года. Высший суд Ирана подтвердил смертный приговор, и в мае прошлого года он был приведен в исполнение - нападавший казнен.