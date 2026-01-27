В США зимний шторм унес жизни более 20 человек
В последние дни из-за зимнего шторма в США погибли как минимум 26 человек, среди них пожилые люди, расчищавшие снег, и подростки, катавшиеся на санях, зацепившись за автомобиль.
Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post.
Шестнадцатилетняя девушка, катавшаяся на санях с подругой, зацепившись за машину, врезалась в дерево и погибла. Аналогичный случай произошел в Арканзасе: 17-летний подросток погиб, столкнувшись с деревом во время катания на санях.
В Нью-Йорке шестидесятилетний мужчина скончался, чистя снег у церкви. В Пенсильвании три человека в возрасте от 60 до 84 лет погибли при уборке снега.
Кроме того, семь человек стали жертвами крушения бизнес-джета при взлете в аэропорту штата Мэн.
