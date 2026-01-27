https://news.day.az/world/1812124.html Сильный снегопад накрыл Мексику - ВИДЕО В мексиканском штате Дуранго зафиксирован сильный снегопад. Как передает Day.Az, по данным местных властей, глубина снега в населенных пунктах Ла-Росилья и Сьенега-де-ла-Вака достигает 50 см. Представляем вниманию читателей кадры, распространенные в соцсетях:
Сильный снегопад накрыл Мексику - ВИДЕО
В мексиканском штате Дуранго зафиксирован сильный снегопад.
Как передает Day.Az, по данным местных властей, глубина снега в населенных пунктах Ла-Росилья и Сьенега-де-ла-Вака достигает 50 см.
Представляем вниманию читателей кадры, распространенные в соцсетях:
