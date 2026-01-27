Сильный снегопад накрыл Мексику

В мексиканском штате Дуранго зафиксирован сильный снегопад.

Как передает Day.Az, по данным местных властей, глубина снега в населенных пунктах Ла-Росилья и Сьенега-де-ла-Вака достигает 50 см.

Представляем вниманию читателей кадры, распространенные в соцсетях: