Трамп не исключает военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность применения военной силы против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
"Чиновники Белого дома заявляют, что атака всё ещё рассматривается как вариант, хотя протесты в основном подавлены", - отметили источники.
Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану.
