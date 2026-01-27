Трамп не исключает военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассматривает возможность применения военной силы против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

"Чиновники Белого дома заявляют, что атака всё ещё рассматривается как вариант, хотя протесты в основном подавлены", - отметили источники.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп направил американскую армаду к Ирану.