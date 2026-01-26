https://news.day.az/sport/1812120.html ФК "Карабах" прибыл в Ливерпуль для матча Лиги чемпионов - ВИДЕО Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" прибыл в Ливерпуль, где вскоре сыграет сложный матч Лиги чемпионов. Как передает Day.Az, в аэропорту команду встречали соотечественники, пришедшие поддержать наших футболистов. Представляем вниманию читателей соответсвующие кадры:
ФК "Карабах" прибыл в Ливерпуль для матча Лиги чемпионов - ВИДЕО
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" прибыл в Ливерпуль, где вскоре сыграет сложный матч Лиги чемпионов.
Как передает Day.Az, в аэропорту команду встречали соотечественники, пришедшие поддержать наших футболистов.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится 29 января в 00:00 на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд". Судить игру будет словацкий арбитр ФИФА Иван Кружляк.
Представляем вниманию читателей соответсвующие кадры:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре