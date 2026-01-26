ФК "Карабах" прибыл в Ливерпуль для матча Лиги чемпионов

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" прибыл в Ливерпуль, где вскоре сыграет сложный матч Лиги чемпионов.

Как передает Day.Az, в аэропорту команду встречали соотечественники, пришедшие поддержать наших футболистов.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Карабах" состоится 29 января в 00:00 на знаменитом стадионе "Энфилд Роуд". Судить игру будет словацкий арбитр ФИФА Иван Кружляк.

Представляем вниманию читателей соответсвующие кадры: