Рютте раскрыл детали переговоров с Трампом по Гренландии

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом согласовал два направления работы для урегулирования ситуации вокруг Гренландии. Его слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В итоге мы согласовали два направления работы на будущее: первое - это коллективная ответственность НАТО за оборону Арктики (...). Таким образом, оно будет заключаться в том, чтобы совместно определить, как лучше всего предотвратить расширение доступа России и Китая в Арктический регион... это одно направление работы, и альянс здесь явно будет играть ведущую роль", - отметил он в своем вступлении перед Европарламентом.

По словам Рютте, второе направление работы касается продолжения переговоров между США, Данией и Гренландией, в которых НАТО не может принимать участия.