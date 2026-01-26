Южный Кавказ как стратегический узел для США: о целях визита вице-президента в регион

Автор: Эльнур Энвероглу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Армению и Азербайджан в феврале 2026 года. Визит, как ожидается, будет направлен на укрепление мирного процесса, посредником в котором выступили США, а также на развитие более широкого сотрудничества на Южном Кавказе.

Визит состоится спустя несколько месяцев после того, как Армения и Азербайджан в августе 2025 года парафировали проект "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения" при посредничестве США. Документ подтвердил принцип территориальной целостности, а также обязательства сторон соблюдать нормы международного права и воздерживаться от применения силы.

Предстоящая поездка станет редким примером вовлеченности вице-президента США в дела Южного Кавказа и свидетельствует о возросшем внимании Вашингтона к стабильности и интеграции региона. Визиты вице-президентов США в Баку ранее носили эпизодический характер и были скорее историческими исключениями. Фактически январь 2025 года можно считать своего рода поворотным моментом в американо-азербайджанских отношениях. Этот год также стал шагом к мирной фазе в отношениях между Азербайджаном и Арменией, ознаменовался запуском проекта TRIPP, участием Азербайджана в ряде инициатив, продвигаемых США, включая полноправное членство в Совете мира, а также ростом товарооборота между Баку и Вашингтоном.

Ключевая задача поездки - ускорить подписание мирного соглашения, парафированного в августе прошлого года. Ожидается, что Вэнс обсудит с руководством Армении и Азербайджана переход от политических договоренностей к практическому сотрудничеству на местах, включая вопросы безопасности, экономических связей и контактов между людьми.

По мнению многих экспертов, центральное место в повестке займет инициатива TRIPP - стратегический транзитный и инфраструктурный проект, призванный соединить основную территорию Азербайджана с его эксклавом, Нахчыванской АР, через территорию Армении. Проект нацелен на разблокирование региональных транспортных маршрутов, торговых коридоров и экономического взаимодействия. Кроме того, в ходе переговоров с азербайджанской стороной Вэнс, как ожидается, будет стремиться к углублению связей с Баку, включая расширение сотрудничества в сферах обороны, технологий и инвестиций.

Азербайджан придает стратегическое значение отношениям с Соединенными Штатами и последовательно демонстрирует готовность участвовать в инициативах, поддерживаемых Вашингтоном. Однако в последние годы изменения во внутриполитическом климате США, в частности критическая риторика со стороны Конгресса, осложнили углубление двусторонних связей. Сегодня смещение приоритетов администрации Трампа и возобновление внимания к Южному Кавказу способствуют развороту этой тенденции, создавая возможности для восстановления доверия и расширения сотрудничества между Баку и Вашингтоном по широкому кругу направлений.

В то же время визит Джей Ди Вэнса не следует оценивать лишь с точки зрения символизма. Его успешность будет измеряться конкретным прогрессом в реализации договоренностей, прежде всего в сфере региональной связности. Проект TRIPP является здесь наиболее наглядным индикатором. Для США успех будет означать получение практического согласия Армении на участие в транзитной модели, которая будет коммерчески жизнеспособной, политически устойчивой и защищенной от новых попыток блокирования. Это требует ясности - по срокам, обязанностям и общему пониманию того, что связность является не уступкой, а взаимной экономической выгодой.

В конечном счете этот визит направлен не столько на урегулирование прошлого, сколько на обеспечение будущего. На Южном Кавказе реализация договоренностей и есть политика. Связность - это стратегия. И визит Джей Ди Вэнса будут помнить не по маршруту его поездки, а по тому, последовали ли за ним реальные шаги.