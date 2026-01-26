Премьера спектакля "Обманутый муж" в Сумгайытском драмтеатре

В Сумгайытском государственном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Обманутый муж", поставленного по мотивам произведения классика мировой драматургии Жана-Батиста Мольера "Жорж Данден, или Обманутый муж", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Новая сценическая работа сохраняет дух классической комедии Мольера, органично сочетая его с современной театральной эстетикой, динамичным сценическим решением и выразительной актёрской игрой.

Постановка создана по государственному заказу. Художественным руководителем спектакля является народный артист Фирудин Магеррамов, режиссёром-постановщиком - Умид Аббасзаде. Художник-постановщик - Осман Салманов, композитор - Ряван Алмамедли, хореограф - Камиль Агазаде, ассистент режиссёра - Фазиля Рзаева. Перевод пьесы на азербайджанский язык выполнен выдающимся драматургом, народным писателем Эльчином.

В центре спектакля - история состоятельного, но простодушного крестьянина, который, стремясь повысить свой социальный статус, женится на девушке из обедневшего дворянского рода. Однако брак, построенный на расчёте, а не на чувствах, с первых же дней превращается для героя в череду унижений и разочарований. Молодая жена презирает мужа, её родители используют его как источник дохода, а окружающие воспринимают его лишь как кошелёк.

Пытаясь отстоять своё достоинство и право на уважение, герой раз за разом оказывается в комических, а порой и откровенно абсурдных ситуациях. За внешней лёгкостью и юмором Мольер скрывает жёсткую сатиру на социальное неравенство, лицемерие аристократии и иллюзорность браков, основанных на материальной выгоде. В финале трагикомедия обнажает беспомощность человека, оказавшегося между деньгами и титулом, но не сумевшего обрести ни счастья, ни подлинного признания.

В спектакле заняты заслуженная артистка Садагат Нуриева, Джалал Мамедов, а также актёры Огтай Мехтиев, Матлаб Сафарли, Илаха Сафарова, Айнур Гумбатова, Кямран Мурадлы, Эльмир Мехтиев, Рамазан Ханларов, Марьям Гусейнли, Сабина Абдуллаева, Эмиль Гамидов, Шахрияр Ашкари и Махбуба Горбани.