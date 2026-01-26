В Италии хотят внести КСИР в список террористических организаций

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни предложит внести в список террористических организаций иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Потери, понесенные мирным населением Ирана во время масштабных протестов по всей стране, требуют четкого ответа, подчеркнул Таяни.

"В четверг на встрече министров иностранных дел Европы в Брюсселе я предложу, в координации с другими партнерами, включение КСИР в список террористических организаций, а также индивидуальные санкции против лиц, ответственных за эти отвратительные действия", - написал он.

С конца декабря Иран охвачен крупнейшей волной протестов со времен революции 1979 года. Протесты охватили более 400 городов во всех 31 провинциях страны. В начале января власти отключили интернет. Основные массовые выступления иранцев были подавлены с применением силы, включая огнестрельное оружие.