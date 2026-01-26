Эти лица могут получить средства на коммунальные услуги и проезд в Азербайджане

В Азербайджане для ряда категорий лиц применяются льготы по оплате коммунальных услуг и проезда в транспорте. Это регулируется соответствующим законодательством.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bizim.Media, в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики" действует Указ Президента о замене предоставляемых гражданам льгот по коммунальным, транспортным и другим услугам соответствующими пособиями.

Так, лицам, у которых инвалидность установлена в связи с участием в защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанского государства, лицам, у которых инвалидность установлена в связи с участием в событиях 20 Января 1990 года, лицам, у которых инвалидность установлена в связи с Великой Отечественной войной, лицам, приравненным к лицам с инвалидностью вследствие войны, военнослужащим, привлеченным в период действительной военной службы к ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получившим инвалидность в результате этой аварии, выплачивается пособие в размере 26 манатов.

Участникам Великой Отечественной войны выплачивается пособие в размере 25 манатов.

Вдовам погибших бойцов выплачивается пособие в размере 18 манатов.

Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда, а также лицам, награжденным орденом Славы любой из трех степеней, выплачивается пособие в размере 12 манатов.

Вдовам бойцов, умерших после Великой Отечественной войны, выплачивается пособие в размере 12 манатов.

Лицам, у которых инвалидность установлена вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (за исключением военнослужащих, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС в период действительной военной службы), лицам, у которых инвалидность установлена по причине нарушения функций организма на 61-100 процентов (за исключением лиц с инвалидностью, связанной с войной, и приравненных к ним), а также социальным пенсионерам выплачивается пособие в размере 6 манатов по коммунальным, транспортным и другим услугам.