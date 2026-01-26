В испанском городе приостановили ж/д сообщение после крушения поездов

Власти испанской Каталонии приостановили в регионе железнодорожное сообщение после крушения поездов со смертельными исходами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"В Каталонии было приостановлено железнодорожное сообщение, что продлило перебои в движении на несколько дней после двух смертельных аварий, произошедших ранее в этом месяце и вызвавших опасения по поводу безопасности испанской железнодорожной системы", - говорится в материале.

Местные власти рекомендовали гражданам работать из дома и минимизировать ненужные поездки. Произошедшие ранее аварии на железной дороге усилии политическое давление на испанское правительство, а также вызвали вопросы о безопасности и техническом обслуживании всей железнодорожной сети Испании.