Названо число активных израильских компаний в Азербайджане

Сегодня в Азербайджане работают 124 израильские компании, которые реализуют различные проекты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

По его словам, на встрече стороны обсудили развитие экономических связей и многочисленные договоры.

Он отметил, что традиционно одним из основных направлений сотрудничества между странами является энергетика.

"В 2025 году SOCAR впервые получила 10-процентную долю в одном из крупнейших проектов Израиля в Средиземном море. Мы уже выступаем там в качестве инвесторов в масштабном израильском бизнес-проекте", - подчеркнул Байрамов.