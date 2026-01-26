Названо число активных израильских компаний в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане работают 124 израильские компании, которые реализуют различные проекты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку с израильским коллегой Гидеоном Сааром.
По его словам, на встрече стороны обсудили развитие экономических связей и многочисленные договоры.
Он отметил, что традиционно одним из основных направлений сотрудничества между странами является энергетика.
"В 2025 году SOCAR впервые получила 10-процентную долю в одном из крупнейших проектов Израиля в Средиземном море. Мы уже выступаем там в качестве инвесторов в масштабном израильском бизнес-проекте", - подчеркнул Байрамов.
