Поддельная корица вместо настоящей на прилавках

В последние дни распространились утверждения о том, что большая часть корицы, продаваемой в Баку, не является настоящей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, большинство продаваемой корицы на самом деле не является настоящей корицей. Обычно эти недорогие продукты представляют собой разновидность корицы под названием китайская кассия, польза которой значительно ниже по сравнению с настоящей корицей.

На фото китайская кассия

Отмечается, что настоящей корицей считается цейлонская корица. Главным отличительным признаком является то, что ее палочки тонкие и многослойно скрученные. Внутренняя структура цейлонской корицы состоит из плотно прилегающих друг к другу слоев, похожих на папиросную бумагу. Это считается одним из основных признаков подлинности.

На фото цейлонская корица

Согласно исследованиям, цейлонская корица помогает регулировать уровень сахара в крови, может оказывать поддерживающее действие при сахарном диабете, укрепляет иммунную систему, ускоряет обмен веществ, положительно влияет на процесс похудения и богата антиоксидантами.