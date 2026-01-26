Микаил Джаббаров назвал объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Израилем

Объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Израилем составляет порядка 600 млн долларов США.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе бизнес-форума Азербайджан-Израиль в Баку.

"Наше сотрудничество поддерживается соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также об избежании двойного налогообложения, которые формируют прочную правовую основу для расширения деловых связей. В настоящее время в Азербайджане осуществляют деятельность 130 коммерческих структур с израильским капиталом", - сказал он.

Министр отметил, что две страны выстроили прочное и прагматичное партнёрство, обеспечивающее ощутимые результаты сотрудничества в широком спектре отраслей.