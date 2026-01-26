Азербайджан выступает за развитие межкультурного диалога

Азербайджан вносит устойчивый вклад в развитие межкультурного диалога, проводя такие авторитетные мероприятия, как Форум Альянса цивилизаций ООН, Глобальный Бакинский форум и Саммит мировых религиозных лидеров.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, выступая 26 января на 16-й пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), прошедшей в столице Бахрейна Манаме.

По ее словам, Всемирный форум межкультурного диалога, проводимый в рамках "Бакинского процесса", инициированного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, признан ООН в качестве основной глобальной платформы для межкультурного и межрелигиозного диалога. В рамках 6-го Форума, состоявшегося в мае 2024 года, организованная Милли Меджлисом Межпарламентская конференция придала этому диалогу парламентское измерение.

В своем выступлении спикер парламента Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан является последовательным и надежным партнером в продвижении межкультурного диалога.