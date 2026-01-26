https://news.day.az/world/1812083.html Избран новый президент ПАСЕ Избран новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПАСЕ. Согласно информации, депутат из Австрии Петра Байер избрана 36-м президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отметим, ранее должность президента ПАСЕ занимал Теодорос Русопулос.
