Избран новый президент ПАСЕ

Избран новый президент Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПАСЕ.

Согласно информации, депутат из Австрии Петра Байер избрана 36-м президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Отметим, ранее должность президента ПАСЕ занимал Теодорос Русопулос.