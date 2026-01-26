https://news.day.az/society/1812070.html У движущегося грузовика оторвало колесо в Баку - ВИДЕО В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева у движущегося грузового автомобиля оторвало колесо. Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
У движущегося грузовика оторвало колесо в Баку - ВИДЕО
В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева у движущегося грузового автомобиля оторвало колесо.
Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Сообщается, что из этого происшествия, зафиксированного в Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева, вблизи станции метро "Кероглу", каждый водитель должен сделать выводы.
"Водители должны знать, что перед началом движения необходимо проверить техническую исправность транспортного средства и устранить возникшие проблемы. В противном случае аварии будут неизбежны", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре