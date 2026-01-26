У движущегося грузовика оторвало колесо в Баку

В Низаминском районе Баку на проспекте Гейдара Алиева у движущегося грузового автомобиля оторвало колесо.

Об этом Day.Az сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Сообщается, что из этого происшествия, зафиксированного в Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева, вблизи станции метро "Кероглу", каждый водитель должен сделать выводы.

"Водители должны знать, что перед началом движения необходимо проверить техническую исправность транспортного средства и устранить возникшие проблемы. В противном случае аварии будут неизбежны", - говорится в сообщении.