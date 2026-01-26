В Азербайджане утверждены новые штрафы за сжигание посевных площадей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменениях, внесенных в Кодекс об административных правонарушениях, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, за сжигание посевных площадей физические лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение этих мер будет признано недостаточным, может быть назначен административный арест сроком до 1 месяца. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 5 000 до 6 000 манатов.

За повторное совершение предусмотренного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу решения о назначении административного взыскания физические лица будут оштрафованы на сумму от 600 до 800 манатов, должностные лица - от 2 000 до 2 500 манатов, либо, с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя, если применение этих мер будет признано недостаточным, может быть назначен административный арест сроком от 1 до 2 месяцев. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 6 000 до 7 000 манатов.

Согласно предыдущей редакции закона, за сжигание посевных площадей физические лица штрафовались на сумму от 400 до 600 манатов, должностные лица - от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 6 000 манатов.

Глава государства подписал указ, связанный с исполнением соответствующего закона.