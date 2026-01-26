ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран

Объединенные Арабские Эмираты не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана. Об этом заявили в МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ОАЭ подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, земли или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Италии хотят внести КСИР в список террористических организаций.