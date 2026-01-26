https://news.day.az/world/1812103.html ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран Объединенные Арабские Эмираты не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана. Об этом заявили в МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
ОАЭ не позволят использовать свою территорию для атак на Иран
Объединенные Арабские Эмираты не допустят использование своего воздушного пространства, территории или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана. Об этом заявили в МИД страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"ОАЭ подтверждают свою приверженность тому, что не допустят использование своего воздушного пространства, земли или вод для каких-либо враждебных военных действий против Ирана", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Италии хотят внести КСИР в список террористических организаций.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре