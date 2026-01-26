В Северном море создается подземное хранилище CO2

У берегов Дании формируется проект, который многие считают одним из самых перспективных в области защиты климата в Европе. План состоит в том, чтобы хранить CO2 глубоко под морским дном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Tagesschau, хранилище расположено посреди Северного моря, примерно в 200 километрах от датского побережья. И именно там, где до сих пор добывается нефть со дна моря. Полет на вертолете от побережья до платформы Нини занимает час. Нефтяное месторождение здесь практически полностью истощено. Это создало пространство глубоко под землей, которое будет заполнено CO2, передает Day.Az.

Начало работ запланировано на следующее лето.

Идея заключается в следующем: установки фильтруют CO2 с помощью специальных систем, вместо того чтобы просто выбрасывать его в атмосферу. Уловленный CO2 затем превращают в жидкость с помощью химических процессов. Этот жидкий CO2 по трубопроводу подается на бывшее нефтяное месторождение в Северном море, глубоко под морским дном под платформой Нини.

Дания поставила перед собой амбициозную цель: только этот проект направлен на ежегодное хранение до восьми миллионов тонн CO2 под землей. Это эквивалентно годовым выбросам города Франкфурта-на-Майне.

По словам главы европейского подразделения ответственной нефтяной компании Мадса Гаде, это также должно сделать защиту климата и экономику более совместимыми. "Дания уже установила стандарты в области ветроэнергетики, и теперь мы хотим добиться того же в области хранения CO2. Если всего пять процентов европейского хранения CO2 будет осуществляться здесь, мы сможем создать множество рабочих мест и получать доход, эквивалентный более чем шести с половиной миллиардам евро в год", - отмечает Гаде.

Эксперты убеждены, что без хранения CO2 ЕС не достигнет своей цели климатической нейтральности к 2050 году. Пока экономика не будет преобразована, а выбросы CO2 не сократятся, хранение является хорошим способом восполнить этот пробел. Однако некоторые экологи считают, что проект отвлекает от реальной проблемы: Европа должна резко сократить выбросы CO2. Поэтому проект не является единственным и всеобъемлющим решением. Но он может стать одним из компонентов в борьбе с чрезмерным количеством вредного для климата CO2 в атмосфере.